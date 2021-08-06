06.08.2021 09:43 Евгений Клочко

Приготовьте документы: силовики в Харькове проводят в антитеррористические мероприятия

5 - 6 августа в Харьковской области проходят плановые антитеррористические учения на территории Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины в Харьковской области.

По информации силовиков, учения проходят в условиях максимально приближенных к реальным.

В ведомстве попросили жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Во время учений возможны проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, проверка документов граждан и автомобильного транспорта. Поэтому в СБУ просят всех иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Отмечается, что все мероприятия проходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.