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06.08.2021  09:43   Евгений Клочко

Приготовьте документы: силовики в Харькове проводят в антитеррористические мероприятия

5 - 6 августа в Харьковской области проходят плановые антитеррористические учения на территории Харьковской области.

Антитеррористические учения СБУ в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины в Харьковской области.
 
По информации силовиков, учения проходят в условиях максимально приближенных к реальным.
 
В ведомстве попросили жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
 
 
Во время учений возможны проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, проверка документов граждан и  автомобильного транспорта. Поэтому в СБУ просят всех иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
 
Отмечается, что все мероприятия проходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
 
Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, учения, харьков
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