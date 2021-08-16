16.08.2021 09:00

Аварийное отключение воды в Харькове 16 августа. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 31 (п. №5) до 17:00 16 августа.



Киевский район:

ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишкинский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с) до 20:00 16 августа.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №1) до 17:00 16 августа;

пр. Тракторостроителей, 87-б (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 5-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 16 августа.



Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 177 (п. №1, стояк) до 20:00 16 августа.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 3-а (п. №1) до 17:00 16 августа;

пер. Пахаря (ч/с), пер. Пахаря, 32-а, 37, 39 (эт. №2-3), пер. Кубраковский (ч/с), ул. Волостная (Ногина) (ч/с), ул. Грайворонская (ч/с), пер. Шаповаловский (ч/с), пер. Парниковский (ч/с), ул. Семинарская (Володарского), 46 до 20:00 16 августа.



Основянский район:

пр. Гагарина, 46 (п. №5, стояк) до 20:00 16 августа.



Слободской район:

ул. Киргизская, 5-а (п. №3, стояк) до 20:00 16 августа.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №2, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 1 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 16 августа.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 195-д (п. №2) до 17:00 16 августа;

пр. Науки (Ленина), 80 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, спаренный стояк), ул. Балакирева, 23 (п. №1, стояк), пр. Победы, 72 (п. №12, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6), ул. Деревянко, 3-в (п. №1, стояк) до 20:00 16 августа.

Напомним, 13 августа в семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду