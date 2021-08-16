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16.08.2021  08:34   

В Харьков пришла жара из Африки: прогноз погоды на начало недели

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на 3-6 градусов.

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Неделя начнется новым витком жары, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозам сайта гидрометеорологии, 16 и 17 августа в результате поступления жаркой воздушной массы из Северной Африки, в Харькове и области ожидается повышение дневной и ночной температуры на 3–6 градусов. Осадков не предвидится.

В Харьков придет жаркая погода из Африки

Так, в понедельник, 16 августа, небо будет преимущественно ясным, в городе без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3 - 8 м/с. Температура ночью +15...+17°С, днем – +​​30...+32°С.

Во вторник, 17 августа, ожидается дневная температура +​​30...+35°С, без осадков.

16 августа в лесах области будет преобладать чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

К слову, нынешнее «потепление» вряд ли станет рекордным в истории Харькова. Так, самая высокая температура в истории метеорологических наблюдений Харькова была зафиксирована в 2008 году. Тогда столбик термометра показал +36,9°С.

Источник:   Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
 Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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