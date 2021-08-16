16.08.2021 08:14

Проход закрыт: где в Харькове не пройти пешеходам (фото)

Работы по благоустройству городских улиц проходят с частичным перекрытием движения.



// РЕДПОСТ

Какие улицы сегодня будут без пешеходного движения, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Так, по улице Рымарской, 6 проходит реставрация здания. Его шпаклюют и красят, уже в семь часов утра на объекте работают три человека.



На Лопанской набережной, 2/2 также перекрыта часть движения для пешеходов для реставрации здания и облагораживания территории вокруг.



Кроме того, не забывайте, что территория вокруг нового флагштока на Сергиевской площади все еще перекрыта для пешеходов. Обходить закрытый участок удобнее всего по стороне сквера Тихонова.

Как ранее сообщал РЕДПОСТ, в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям ко Дню города, Дню флага и Дню Независимости, и, собственно, их проведением с 16 августа по 24 августа в центре города будет изменено движение транспорта.

Фотогалерея