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15.08.2021  21:23   

Как харьковчане проводят свой досуг воскресным вечером (видео)

Центр Харькова в воскресенье полон людей.


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Вокруг Зеркальной струи сидят люди, отдыхая с детьми, питомцами или просто в одиночестве любуясь фонтаном. Но и на этом все не закончится. Ведь стоит перейти дорогу и в саду Шевченко услышишь чудесный вокал уличных артистов, а возле ХНАТОБа люди собрались любоваться на другой вид искусства – танец. Ведь тут сегодня проходит такой себе танцевальный батл, в котором может поучаствовать каждый желающий. 
 
Левее подростки оттачивают свои навыки на скейтах, а рядом с ними харьковчане мирно выбирают себе мед на ярмарке, ведь ещё недавно был медовый спас. 
 
Город живёт и светится. В Харькове каждый сможет найти себе досуг по душе: от выражения своих талантов городской публике до обычного любования этими талантами. Это наш Харьков. 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, как отдыхают харьковчане в саду Шевченко.
 
 
Тэги:  досуг, отдых, харьков, воскресенье
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