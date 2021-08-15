15.08.2021 21:23

Как харьковчане проводят свой досуг воскресным вечером (видео)

Центр Харькова в воскресенье полон людей.



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Вокруг Зеркальной струи сидят люди, отдыхая с детьми, питомцами или просто в одиночестве любуясь фонтаном. Но и на этом все не закончится. Ведь стоит перейти дорогу и в саду Шевченко услышишь чудесный вокал уличных артистов, а возле ХНАТОБа люди собрались любоваться на другой вид искусства – танец. Ведь тут сегодня проходит такой себе танцевальный батл, в котором может поучаствовать каждый желающий.

Левее подростки оттачивают свои навыки на скейтах, а рядом с ними харьковчане мирно выбирают себе мед на ярмарке, ведь ещё недавно был медовый спас.

Город живёт и светится. В Харькове каждый сможет найти себе досуг по душе: от выражения своих талантов городской публике до обычного любования этими талантами. Это наш Харьков.

Напомним, ранее мы писали о том, как отдыхают харьковчане в саду Шевченко.