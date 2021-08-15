15.08.2021 20:37

Смертельный разворот под Харьковом: водитель пошел на дно вместе с машиной (фото)

Мужчина за рулем чужой машины утонул в реке под Харьковом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о смертельной аварии поступила в полицию 14 августа 2021 года около 21:50. Выяснилось, что пострадавший решил развернуть транспортное средство на берегу реки и сел за руль авто своего товарища.

Но 31-летний мужчина не справился с управлением, съехал в реку Северский Донец и утонул. Предварительно установлено, что погибший сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Владелец машины находился на пассажирском сиденье, когда автомобиль ушел под воду. Мужчина пытался спасти товарища, но ему это не удалось.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее мы писали, что пропавших без вести женщин нашли в автомобиле , утонувшем в реку под Харьковом