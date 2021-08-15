Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смертельный разворот под Харьковом: водитель пошел на дно вместе с машиной (фото)
15.08.2021  20:37   

Смертельный разворот под Харьковом: водитель пошел на дно вместе с машиной (фото)

Мужчина за рулем чужой машины утонул в реке под Харьковом.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о смертельной аварии поступила в полицию 14 августа 2021 года около 21:50. Выяснилось, что пострадавший решил развернуть транспортное средство на берегу реки и сел за руль авто своего товарища.
 
Но 31-летний мужчина не справился с управлением, съехал в реку Северский Донец и утонул. Предварительно установлено, что погибший сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Владелец машины находился на пассажирском сиденье, когда автомобиль ушел под воду. Мужчина пытался спасти товарища, но ему это не удалось.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали, что пропавших без вести женщин нашли в автомобиле, утонувшем в реку под Харьковом 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, утонул, съехал в реку
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Пьяная наездница влетела в трамвай (фото, видео) 15.08 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове мопедист влетел в иномарку (видео) 15.08 Криминал и происшествия ДТП: В центре Харькова протаранили авто полиции (фото, видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 