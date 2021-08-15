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15.08.2021  20:12   

Женщина-змея, опасные баранки и помощь юному художнику: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.

Женщина-змея, опасные баранки и помощь юному художнику: чем жил Харьков 140 лет назад
 
О чем писала газета «Южный край» 15 августа 1881 года.
 
Харьков. Бараночные заведения города в большинстве случаев расположены по набережным местных речек, как, например, на Цыганской улице, в Конном и Соляниковском переулках. Эти заведения употребляют воду из речек, которая признана абсолютно негодной и вредной, чего не скрывают и сами владельцы. Обращаем внимание городского самоуправления, прямой обязанностью которого является забота о народном здравии, на этот факт.         
            
Несмотря на сырую погоду, в саду «Тиволи» собралась довольно многочисленная публика. В этот вечер выступили в первый раз эквилибрист Шультце и мисс Алиса – «женщина-змея, акробат-каучук». Публика выразила одобрение искусным артистам.                  
                                 
Последний дождь довольно ясно обнаружил непрактичность существующего у нас обыкновения – сметать пыль, находящуюся в таком изобилии на наших улицах, в одну большую кучу. В настоящее время эти кучи превратились в жидкую грязь, как это имеет место на мостовой за Харьковским мостом, на Старомосковской улице.  
 
Змиев. Готовится любительский спектакль, сбор от которого назначается на воспитание одного молодого человека, занимающегося в Харькове в Школе живописи и рисования М. Д. Раевской-Ивановой.
 
Тэги:  женщина-змея, опасные баранки, харьков, змиев, школа раевской, худрожник, акробат, тиволи
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