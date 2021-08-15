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15.08.2021  19:37   

Харьковский дворник: История о той, кто делает Харьков чище (видео)

Лидия Старченко - дворник с более чем сорокалетним стажем, как и десятилетия назад с удовольствием выходит на работу, делая Харьков чище.


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Харьков - один из самых чистых городов Украины. Мы идем по городу, его дворам, переулкам, с удовольствием отмечая про себя, насколько они убраны и ухожены. За этими чисто убранными тротуарами и детскиим площадками - труд тысяч людей - дворников, которых мы привыкли встречать у себя во дворах, здороваться и лететь по своим делам, зная, что ребенок выйдет поиграть в чистый двор, камера велосипеда или машины не наткнется на гвоздь, а пожилой член семьи не поскользнется в гололед, так как опасные места будут посыпаны песком.

Одной из таких тружениц, следящих за состоянием наших дворов, делающих наш город чище - Лидия Николаевна Старченко. Женщина работает дворником уже более сорока лет. "Я люблю город Харьков. Люблю свою работу", - говорит Лидия Николаевна. Считая, что люди, основном, аккуратные, женщина отмечает, что с удовольствием выходит на работу.

Да, с такими людьми, любящими свою профессию и берегущими чистоту родного города, наш Харьков всегда будет прекрасным примером, образцом, на который будут равняться другие города.         

 

Тэги:  дворник, чистый город, харьков, безопасность, комфорт, благоустройство
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