Харьковский дворник: История о той, кто делает Харьков чище (видео)

Лидия Старченко - дворник с более чем сорокалетним стажем, как и десятилетия назад с удовольствием выходит на работу, делая Харьков чище.
Харьков - один из самых чистых городов Украины. Мы идем по городу, его дворам, переулкам, с удовольствием отмечая про себя, насколько они убраны и ухожены. За этими чисто убранными тротуарами и детскиим площадками - труд тысяч людей - дворников, которых мы привыкли встречать у себя во дворах, здороваться и лететь по своим делам, зная, что ребенок выйдет поиграть в чистый двор, камера велосипеда или машины не наткнется на гвоздь, а пожилой член семьи не поскользнется в гололед, так как опасные места будут посыпаны песком.
Одной из таких тружениц, следящих за состоянием наших дворов, делающих наш город чище - Лидия Николаевна Старченко. Женщина работает дворником уже более сорока лет. "Я люблю город Харьков. Люблю свою работу", - говорит Лидия Николаевна. Считая, что люди, основном, аккуратные, женщина отмечает, что с удовольствием выходит на работу.
Да, с такими людьми, любящими свою профессию и берегущими чистоту родного города, наш Харьков всегда будет прекрасным примером, образцом, на который будут равняться другие города.
Гороскоп имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.
14 августа православный мир отмечает первый Спас.
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