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13.08.2021  08:20   

Аварийное отключение воды в Харькове 13 августа. Список адресов

В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Аварийное отключение воды в Харькове 13 августа. Список адресов

Отключение холодной воды в Харькове 13 августа 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3, спаренный стояк), 
пер. 2-й Лесопарковский, 14 (п. №1, стояк), 
ул. Ахсарова, 13 (п. №5, стояк), ул. Собинова (ч/с), 
ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), 
ул. Горсоветская (ч/с), 
ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), 
пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), 
пер. Васильковский (ч/с), 
ул. Челюскинцев (ч/с) до 20:00 13 августа.
 
Московский район: 
ул. Героев Труда, 54-а (п. №7, стояк), 
ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 13 августа; 
Салтовское шоссе, 73-а (п. №4, стояк), 
ул. Героев Труда, 21 (п. №2), 
ул. Халтурина, 8 (п. №1), 
ул. Светлая, 27 (п. №5, стояк), 
пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №2, стояк) до 20:00 13 августа.
 
Немышлянский район: 
ул. Солнечная, 1 (п. №1, стояк) до 17:00 13 августа.
 
Новобаварский район: 
ул. Пахаря, 69-а (п. №1), ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 9-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13 августа.
 
Слободской район: 
ул. Полевая, 2 (п. №1, стояк) до 19:00 13 августа; 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №6, стояк), 
пр. Гагарина, 49-а (п. №2), 
ул. Ковтуна, 40 (п. №2) до 20:00 13 августа.
 
Холодногорский район: 
ул. Инициативная, 7 (п. №1) до 17:00 13 августа; 
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 59, 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №3), 
пер. Чередниченковский, 7 (п. №4) до 20:00 13 августа.
 
Шевченковский район: 
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), 
ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк), 
пр. Победы, 54 (стояк), 
ул. Клочковская, 197 (п. №15), 
ул. Ахсарова, 13 (п. №11) до 20:00 13 августа.
 
Напомним, 12 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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