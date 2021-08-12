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12.08.2021  08:23   

Аварийное отключение воды в Харькове 12 августа. Список адресов

В семи районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:
ул. Героев Труда, 54-а (п. №7, стояк), 
шоссе Салтовское, 73-а (п. №4, стояк) до 20:00 12 августа.
 
Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3, спаренный стояк), 
ул. Валентиновская  (Блюхера), 15 (п. №5, стояк) до 20:00 12 августа.
 
Немышлянский район: 
ул. Амосова, 1 (п. №3, стояк) до 17:00 12 августа.
 
Новобаварский район: 
ул. Селянская, 18 (п. №2, спаренный стояк), 
ул. Пахаря, 69-а (п. №1), 
ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №3, спаренный стояк), 
ул. Академика Богомольца, 9-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 12 августа.
 
Основянский район: 
пр. Гагарина, 302 (п. №1, стояк) до 18:00 12 августа; 
ул. Богдана Хмельницкого, 25 (п. №3) до 20:00 12 августа.
 
Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 190/2 (п. №2, стояк) до 20:00 12 августа.
 
Шевченковский район: 
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), 
ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк) до 17:00 12 августа.
 
Напомним, 11 июля в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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