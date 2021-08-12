12.08.2021 09:10

Новая мошенническая схема набирает популярность в Украине

90% номеров телефонов, указанных в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу.

В Украине набирает популярность вид мошенничества, при котором аферисты списывают денежные средства со счетов украинцев. Об этом сообщает РЕДПОСТ. Последние выставляют номера своих телефонов в рекламных объявлениях. Номера фактически являются финансовыми номерами. Об этом сообщил начальник Управления противодействия киберпреступлениям в городе Киеве Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Иван Тимошенко во время брифинга

"В большинстве случаев, которые мы проанализировали, – почти в 90% случаев номера телефонов, которые указаны в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу", - сказал Тимошенко.

По его информации, правоохранителям удалось разоблачить 30-летнюю мошенницу из Кривого Рога, которая специализировалась на такой схеме. Она рассказала одну интересную деталь: в процессе поиска жертвы она в объявлениях искала самые дорогостоящие товары, осознавая, что что на онлайн-банкинге продавца может находиться приличная сумма денег.

Женщина выманивала необходимую информацию для оформления кредитов: пароли и логины к электронной почте, аккаунтов социальных сетей, паспортные данные, финансовый мобильный номер и тому подобное.

Затем, подделав паспортные данные и заменив их финансовые номера на свой, женщина получала доступ к онлайн-банкингу жертв.

В целом, мошенница обманула более 40 человек на более 300 тыс. грн.

Вследствие санкционированных обысков по месту жительства женщины, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные документы и SIM-карты.

Согласно ч. 3 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины женщине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, в Харькове разоблачили мошенническую схему , в которой злоумышленники выпытывали у людей информацию о банковских картах и присваивали деньги с их счетов. Сумма убытков составляет более миллиона гривен.