12.08.2021 09:49 Евгений Клочко

Очередные нормы начисления субсидий рассмотрели в Кабмине

В Кабмине отменили ряд положений по начислению субсидий. Такие изменения рассмотрели на заседании Правительства.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заседание Кабмина. Отныне человек, купивший квартиру в течение полугода после продажи квартиры или дома, и имеет в собственности лишь одно жилое помещение, на основе подтверждающих документов все равно может рассчитывать на социальные выплаты. Также Кабинет министров отменил норму по привязке к средней зарплате в регионе.

Отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

К тому же отменили норму для претендентов на субсидию о наличии мобильного телефона, ведь теперь она начисляется наличными. Кроме того, урезали и сам процент субсидий.

Отменена норма, введенный весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Напомним, в Харькове с помощью QR-кода теперь можно оформить субсидию . Благодаря внедрению QR-кодов, копии документов попадут в базу данных управления моментально. Однако, пользоваться услугой ДІЯ.QR-код для предоставления копий документов смогут только владельцы ID паспортов и биометрических загранпаспортов.