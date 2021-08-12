Очередные нормы начисления субсидий рассмотрели в Кабмине

В Кабмине отменили ряд положений по начислению субсидий. Такие изменения рассмотрели на заседании Правительства.
Отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.
Отменена норма, введенный весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.
Звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.
Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.
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