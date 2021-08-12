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12.08.2021  09:49   Евгений Клочко

Очередные нормы начисления субсидий рассмотрели в Кабмине

В Кабмине отменили ряд положений по начислению субсидий. Такие изменения рассмотрели на заседании Правительства.


Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заседание Кабмина. Отныне человек, купивший квартиру в течение полугода после продажи квартиры или дома, и имеет в собственности лишь одно жилое помещение, на основе подтверждающих документов все равно может рассчитывать на социальные выплаты. Также Кабинет министров отменил норму по привязке к средней зарплате в регионе.
 
Отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.
 
К тому же отменили норму для претендентов на субсидию о наличии мобильного телефона, ведь теперь она начисляется наличными. Кроме того, урезали и сам процент субсидий.
 
Отменена норма, введенный весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.
Напомним, в Харькове с помощью QR-кода теперь можно оформить субсидию. Благодаря внедрению QR-кодов, копии документов попадут в базу данных управления моментально. Однако, пользоваться услугой ДІЯ.QR-код для предоставления копий документов смогут только владельцы ID паспортов и биометрических загранпаспортов.
 
Тэги:  субсидии, кабмин
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