12.08.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 12 августа

Звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно.

В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. У вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды гороскопа советуют Овну не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу». Скорее всего, Овен чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Овен может смело бросаться в бой!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Тельца из колеи, звезды гороскопа советуют ему быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

В общении с окружающими Близнецы способны упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет их этот день, не удивительно, если Близнецы станут источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Близнецам держать свое драгоценное «единственно верное» мнение при себе, а если все-таки высказали – быть готовыми пойти на компромисс и даже извиниться.

Рак (22 июня – 23 июля)

у Рака все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Рак будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Рак сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Лев (24 июля – 23 августа)

Лев способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Лев имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, – у них от Льва просто не существует тайн!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может оказаться втянута в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно – от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Деве не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах – обиды и взаимные претензии могут завести вас слишком далеко.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В голосе Весов будут то и дело звенеть командирские нотки: они способны горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Весы стопроцентной уверенностью в том, что они делают, поэтому нежелание окружающих им помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Весам стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ними рядом. В конце концов, они ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то – если, конечно, такая необходимость у Скорпиона есть. То, о чем Скорпион не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, – все это он может сделать без опаски. День склоняет Скорпиона к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Уверенность Стрельца в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Стрелец и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, Стрельцу следует быть готовым к переменам, даже если это «всего лишь» перемены в его голове.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Козерога вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Козерог издевается над ними, – такую массу уточняющих вопросов он способен задать!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, Водолею придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы не будут склонны к компромиссам. «Да» – значит «да», «нет» – значит «нет», все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Рыб к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые их попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Рыбам следует избавиться от иллюзии, что они могут кому-то что-то доказать – это точно не получится.