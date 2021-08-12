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12.08.2021  07:00   

Международный день молодежи: события 12 августа

Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Международный день молодежи
 
Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/120) по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.
 
Конференция рекомендовала организовать информационно-пропагандистские мероприятия в поддержку Дня в целях повышения информированности, особенно молодежи, о Всемирной программе действий, касающихся молодежи, до 2000 года и на последующий период, принятой Ассамблеей в 1995 году.

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Также в этот день...

В 1681 году родился Витус Беринг, русский мореплаватель, офицер Российского флота, полярный исследователь.

1831 – родилась Елена Блаватская, оккультная писательница, основательница Теософического общества.

1851 – американец Айзек Зингер получил патент на усовершенствованную швейную машинку с челночным стежком, умение обращаться с которой стало основным предметом гордости кота Матроскина.

1865 – английский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции карболовую кислоту, или фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга. В результате смертность после хирургических операций упала втрое.

1877 – началась всемирная история звукозаписи: американский изобретатель Томас Эдисон зафиксировал механическим способом на пластинку мелодию «Mary Had A Little Lamb».

1882 – родился Винсент Бендикс, американский изобретатель автомобильного стартера.

1896 – на реке Клондайк найдено золото. То-то уж искусало себе локти правительство Российской империи, продавшее Аляску всего пятью годами ранее Союзу Американских штатов…

1898 – родился Александр Иванов, кинорежиссер («Михайло Ломоносов», «Поднятая целина»).

1930 – родился Джордж Сорос, американский финансист и общественный деятель венгерского происхождения.

1933 – состоялся первый матч футбольной сборной Украины (с Турцией).

1969 – родилась Танита Тикарам, английская певица.

1981 – компания IBM выпустила первый персональный компьютер.

1994 – открылся рок-фестиваль «Вудсток-94», посвященный 25-летию своего знаменитого предшественника. И это единственное, чем он знаменателен, если не считать непрерывного дождя и грязи, в которой купались собравшиеся зрители.

1999 – в Украине принято решение о закрытии всех вытрезвителей.

2000 – в Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка «Курск». Официальный отчет о гибели атомной субмарины в 2000 страниц, опубликованный в 2002 году Генеральным прокурором РФ Устиновым, говорит о том, что гибель «Курска» была вызвана учебной торпедой, которая взорвалась в торпедном отсеке. Эту версию многократно подвергали сомнению, но для 118-ти моряков это уже не имеет никакого значения...

2010 – в Луганске зафиксирована самая высокая температура в истории Украины + 42°C.

Именины отмечают: Агния, Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Сила, Силуан.

Тэги:  праздник, харьков, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
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