12.08.2021 06:00

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 12 августа

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.

11 августа, в четверг, на Харьковщине переменная облачность, ночью без существенных осадков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо - западный, 5 - 10 м / с.

Температура ночью 17-22 °, днем 26-31 °.

По городу: ночью без существенных осадков, днем без осадков.

Температура ночью 17-19 °, днем 28 - 30 °.

Народные приметы. В этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.