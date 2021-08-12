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12.08.2021  06:00   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 12 августа

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.

Саржин Яр в Харькове
 
11 августа, в четверг, на Харьковщине переменная облачность, ночью без существенных осадков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
 
Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо - западный, 5 - 10 м / с.
 
Температура ночью 17-22 °, днем 26-31 °.
 
По городу: ночью без существенных осадков, днем без осадков.
 
Температура ночью 17-19 °, днем 28 - 30 °.
 
Народные приметы.  В этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.
Тэги:  погода в харькове, харьков
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