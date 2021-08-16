Подросток на самокате прыгнул в фонтан Харькова (видео)

В Олимпийском фонтане напротив Дворца спорта дети устроили опасные для жизни игры.
Видео того, как на Новых Домах подросток вместе с самокатом запрыгивает в чашу фонтана, опубликовали очевидцы в одном из местных пабликов, сообщает РЕДПОСТ.
На кадрах записи видно, как мальчик катался на самокате по бортику фонтана, а затем вместе с двухколесным транспортом прыгнул в воду.
«На бульваре Юрьева придумали новый олимпийский вид спорта - прыжки на самокате в бассейн», - говорится в подписи к видео.
Харьковчане, посмотревшие это видео, отрицательно отнеслись к подобному досугу местной детворы. В первую очередь, обратили внимание на травмоопасность подобных развлечений.
«А потом по всем пабликах: памахити денюшкой на лечение хорошего мальчика, который катался на самокате в бассейне и проткнул себя форсункой (ударило током... можно выбрать)», – выразил мнение большинства Valerio.
Напомним, в прошлом месяце в Днепре 4-летний ребенок умер после купания в фонтане. Мальчик подскользнулся и сел попой на острую форсунку, из которой била струя воды, получил разрывы и мощный гидроудар. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в детскую областную клиническую больницу. С вечера и до утра медики боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось. Через сутки он умер в реанимации
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