16.08.2021 09:27 Рита Парфенова

Подросток на самокате прыгнул в фонтан Харькова (видео)

В Олимпийском фонтане напротив Дворца спорта дети устроили опасные для жизни игры.

Видео того, как на Новых Домах подросток вместе с самокатом запрыгивает в чашу фонтана, опубликовали очевидцы в одном из местных пабликов, сообщает РЕДПОСТ.



На кадрах записи видно, как мальчик катался на самокате по бортику фонтана, а затем вместе с двухколесным транспортом прыгнул в воду.



«На бульваре Юрьева придумали новый олимпийский вид спорта - прыжки на самокате в бассейн», - говорится в подписи к видео.



Харьковчане, посмотревшие это видео, отрицательно отнеслись к подобному досугу местной детворы. В первую очередь, обратили внимание на травмоопасность подобных развлечений.



«А потом по всем пабликах: памахити денюшкой на лечение хорошего мальчика, который катался на самокате в бассейне и проткнул себя форсункой (ударило током... можно выбрать)», – выразил мнение большинства Valerio.





Напомним, в прошлом месяце в Днепре 4-летний ребенок умер после купания в фонтане. Мальчик подскользнулся и сел попой на острую форсунку, из которой била струя воды, получил разрывы и мощный гидроудар. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в детскую областную клиническую больницу. С вечера и до утра медики боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось. Через сутки он умер в реанимации