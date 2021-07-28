28.07.2021 14:58 Рита Парфенова

Купание в фонтане закончилось смертью четырехлетнего ребенка (видео)

Маленький мальчик сел на форсунку в фонтане, медики оказались бессильны.

Трагедия произошла 23 июля в сквере Прибрежный в городе Днепр, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Днепр оперативный.



Около семи часов вечера четырехлетний мальчик вместе с другом играл в фонтане, поскользнулся и сел на наконечник, откуда под напором выталкивается струя воды. Второй ребенок помог ему подняться, травмированный мальчик даже смог сам дойти несколько шагов к маме, которая сразу же вызывала скорую.



В результате падения ребенок серьезно повредил форсункой промежность, а гидроудар от струи воды причинил много внутренних травм. Мальчика в критическом состоянии доставили в детскую областную клиническую больницу. С вечера и до утра медики боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось. Через сутки он умер в реанимации.







«Мальчика сразу направили на операцию. Его оперировали с вечера до 6 утра. Сутки медики пытались стабилизировать состояние ребенка. К сожалению, 25 июля, в 5:00, мальчик умер», — прокомментировал ситуацию директор Областной детской клинической больницы Алексей Власов.



Полиция открыла уголовное дело по статье «злостное неисполнение родительских обязанностей». За смерть ребенка из-за купания в фонтане матери грозит 5 лет лишения свободы.



Трагедия произошла в фонтане, который категорически не предназначен для купания людей, прокомментировали случившееся в мэрии Днепра. «Сотрудники нашего коммунального предприятия совместно с КП «Муниципальная варта» постоянно делают замечания людям, чтобы они не купались в фонтанах. Потому что в фонтанах расположены металлические насадки и электроосвещение. Все это говорит о том, что купаться там крайне небезопасно», - рассказал директор КП «Административное архитектурно-строительное управление» Алексей Прохоров.



По словам чиновника для этого в городе есть специально отведенные места. «У нас есть один фонтан в городе, в том же сквере Прибрежном, который специально сконструирован для того, чтобы в нем купались дети. Там нескользящая поверхность, абсолютно безопасное строение, дети там могут абсолютно спокойно купаться», – сказал Прохоров.



Проблема купания в фонтанах актуальна и для Харькова. «Купальный сезон» детвора открывает с первых жарких дней лета. Впрочем, любители победокурить всех возрастов лезут в фонтаны, не останавливаясь перед запретом в них купаться.



Между тем купание в них не только запрещено, но и опасно для жизни.



Во-первых, в осветительных и системах подачи воды высокое электрическое напряжение. Хотя все провода изолированы и защищены, все равно существует опасность поражения током.



Во-вторых, гидроудар струи фонтана со скоростью до 120 км/ч при реактивном усилии до 200 кг легко может сбить с ног, и купальщик рискует упасть на острые конструкции. Не говоря уже о том, что в чаше фонтана можно элементарно поскользнуться.



В третьих, вода в фонтане техническая. Любители освежиться рискуют отравиться средством против цветения — альгицидом, так и подхватить гельминтов, кишечную палочку или возбудителей гепатита.