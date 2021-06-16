16.06.2021 18:05

В Харькове вновь появились хулиганы, купающиеся в фонтанах (ВИДЕО)

О любящих хайпануть на этой теме в Харькове сообщают очевидцы.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове вновь начали хулиганить, купаясь в фотанах.

Любители победокурить лезут в в фонтаны, не останавливаясь перед запретом в них купаться.

Между тем купание в них не только запрещено, но и опасно для жизни.

Во-первых, высокое электрическое напряжение в этих системах. Такой заплыв может стать последним стримом для соцсетей. Хотя все провода изолированы и защищены, все равно существует опасность поражения током.

Во-вторых - струи фонтана. При ударе струи до 120 км/ч при реактивном усилии до 200 кг, человек может потерять равновесие и упасть на конструкции, лишив себя не только возможности продолжать плавать, но и жизни.

К такому же результату может привести и чаша фонтана, в которой можно элементарно поскользнуться.

В третьих, вода в фонтане далека от показателей питьевой. Посему дебоширящий персонаж может конкретно отравиться или заболеть, добавив в свой организм гельминтов (т.е. глистов), кишечной палочки, возбудителей гепатита или средство против цветения — альгицид.