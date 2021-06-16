В Харькове вновь появились хулиганы, купающиеся в фонтанах (ВИДЕО)

О любящих хайпануть на этой теме в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове вновь начали хулиганить, купаясь в фотанах.
Любители победокурить лезут в в фонтаны, не останавливаясь перед запретом в них купаться.
Между тем купание в них не только запрещено, но и опасно для жизни.
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Солнце и тучи будут соперничать за определение погоду на среду. Местами дождь, град, гроза, после обеда вероятность осадков увеличится.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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