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16.06.2021  18:44   

В Харькове запрещается движение на улице Танкопия

Ограничения по проезду в Харькове на Новых Домах связано с капремонтом проезжей части.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, на два дня - с 8:00 до 20:00 17 и 18 июня - автомобилистам стоит забыть о проезде по улице Танкопия.
 
Ограничения касаются проезда на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.
 
В связи с этим, автобус №15э будет объезжать закрытый участок следующим образом:
 
при движении в сторону пр. Льва Ландау: - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий - бул. Юрьева - пр. Петра Григоренко - ул. Олимпийская и далее по маршруту;
 
при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого: - ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - бул. Юрьева - ул. Харьковских Дивизий - ул. Танкопия и далее по маршруту.
 
Кроме того, с 9:00 до 20:00 17 и 18 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Танкопия, на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко. В связи с этим, троллейбус №25 ходить не будет.
 
Напомним, что ранее мы писали о новом запрете проезда по Куликовской улице.
 
   
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, танкопия
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