16.06.2021 18:44

В Харькове запрещается движение на улице Танкопия

Ограничения по проезду в Харькове на Новых Домах связано с капремонтом проезжей части.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, на два дня - с 8:00 до 20:00 17 и 18 июня - автомобилистам стоит забыть о проезде по улице Танкопия.

Ограничения касаются проезда на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских Дивизий.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

В связи с этим, автобус №15э будет объезжать закрытый участок следующим образом:

при движении в сторону пр. Льва Ландау: - ул. Танкопия - ул. Харьковских Дивизий - бул. Юрьева - пр. Петра Григоренко - ул. Олимпийская и далее по маршруту;

при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого: - ул. Олимпийская - пр. Петра Григоренко - бул. Юрьева - ул. Харьковских Дивизий - ул. Танкопия и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 20:00 17 и 18 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Танкопия, на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко. В связи с этим, троллейбус №25 ходить не будет.