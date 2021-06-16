16.06.2021 19:33
В Харькове пройдет ночной полумарафон
17 июня 2021 года прекращается подача заявок на необычный забег в Харькове.
//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт горсовета, в забегах, которые пройдут 19 июня 2021 года, смогут испытать силы как новички, так и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 5 км.
Трасса пройдет по велодорожке, старт и финиш - на Белгородском шоссе, 1 (возле Велоцентра).
К участию в полумарафоне уже зарегистрировались 250 бегунов.
Расписание полумарафона:
18:00 - 20:00 - выдача стартовых пакетов (на месте старта);
20:00 - старт на дистанции 5 км;
21:00 - старт на дистанции 21,097 км;
21:10 - награждение победителей на дистанции 5 км;
00:00 - награждение всех победителей и возрастных групп на дистанции 21,097 км.
Отметим, что полумарафон пройдет с соблюдением противоэпидемических мероприятий. С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться здесь
. Регистрация продолжается до 17 июня.
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