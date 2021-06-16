16.06.2021 19:33

В Харькове пройдет ночной полумарафон

17 июня 2021 года прекращается подача заявок на необычный забег в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, в забегах, которые пройдут 19 июня 2021 года, смогут испытать силы как новички, так и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 5 км.

Трасса пройдет по велодорожке, старт и финиш - на Белгородском шоссе, 1 (возле Велоцентра).

К участию в полумарафоне уже зарегистрировались 250 бегунов.

Расписание полумарафона:

18:00 - 20:00 - выдача стартовых пакетов (на месте старта);

20:00 - старт на дистанции 5 км;

21:00 - старт на дистанции 21,097 км;

21:10 - награждение победителей на дистанции 5 км;

00:00 - награждение всех победителей и возрастных групп на дистанции 21,097 км.

Отметим, что полумарафон пройдет с соблюдением противоэпидемических мероприятий. С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться здесь . Регистрация продолжается до 17 июня.