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16.06.2021  19:33   

В Харькове пройдет ночной полумарафон

17 июня 2021 года прекращается подача заявок на необычный забег в Харькове.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, в забегах, которые пройдут 19 июня 2021 года, смогут испытать силы как новички, так и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 5 км.
 
Трасса пройдет по велодорожке, старт и финиш - на Белгородском шоссе, 1 (возле Велоцентра).
 
К участию в полумарафоне уже зарегистрировались 250 бегунов.
 
Расписание полумарафона:
 
18:00 - 20:00 - выдача стартовых пакетов (на месте старта);
20:00 - старт на дистанции 5 км;
21:00 - старт на дистанции 21,097 км;
21:10 - награждение победителей на дистанции 5 км;
00:00 - награждение всех победителей и возрастных групп на дистанции 21,097 км.
 
Отметим, что полумарафон пройдет с соблюдением противоэпидемических мероприятий. С более подробной информацией о мероприятии  можно ознакомиться здесь. Регистрация продолжается до 17 июня.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ночной полумарафон, забег, харьков
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