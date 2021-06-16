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16.06.2021  08:18   

В Харькове снова закрывается проезд по Куликовской улице

Строительные работы в районе дома №32 продолжаются.


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17 и 18 июня 8.00 до 20.00 будет запрещено движение транспорта на улице Куликовской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В частности, перекроют участок улицы от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской.

Как сообщили в Департаменте, это связано с необходимостью проведения ООО «Куликовский» работ по использованию строительной техники в районе дома №32 по улице Куликовской.

Объезд закрытого участка будет организовано по улице Дарвина, Куликовскому спуску и другим прилегающим улицам.

Напомним, ранее движение по улице Куликовской в Харькове закрывали с 8:00 до 20:00 11 и 12 июня 2021 года.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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