16.06.2021 08:42

Аварийное отключение воды в Харькове 16 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 96 (п. №1) до 20:00 16 июня.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 63 (п. №1, стояк) до 18:00 16 июня.; ул. Юрьевская, 14, ул. Рижовская (Куйбышева), 7, 11 до 20:00 16 июня., пр. Тракторостроителей, 92 (п. №4, стояк) до 20:00 17 июня.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 16 до 20:00 16 июня.



Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7 (стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 15:00 16 июня.



Слободской район:

ул. Киргизская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 16 июня.



Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 40, ул. Чеботарская, 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 16 июня.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), ул. 23 Августа, 6 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (стояк), пр. Победы, 65-б (п. №3, стояк) до 20:00 16 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.