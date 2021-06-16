Главная Новости Харькова ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 16 июня. Список адресов
16.06.2021  08:42   

Аварийное отключение воды в Харькове 16 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 16 июня

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 96 (п. №1) до 20:00 16 июня.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 63 (п. №1, стояк) до 18:00 16 июня.; ул. Юрьевская, 14, ул. Рижовская (Куйбышева), 7, 11 до 20:00 16 июня., пр. Тракторостроителей, 92 (п. №4, стояк) до 20:00 17 июня.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 16 до 20:00 16 июня.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7 (стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 15:00 16 июня.

Слободской район:
ул. Киргизская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 16 июня.

Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 40, ул. Чеботарская, 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 16 июня.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. 23 Августа, 6 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (стояк), пр. Победы, 65-б (п. №3, стояк) до 20:00 16 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 ЖКХ В среду на сутки отключат воду в трех районах Харькова: список адресов 15.06 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 15 июня. Список адресов 14.06 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 14 июня. Список адресов
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 