На стремительно дорожающем продукте решили незаконно заработать под Харьковом (ФОТО)

На подпольном нефтеперерабатывающем мини-заводе в Мерефе изъято 560 тонн нефтепродуктов.
Силовики прекратили незаконное изготовление горючего на мини-нефтеперерабатывающем заводе в Мерефе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Областную прокуратуру.
«Нефтебароны» уже какое-то время находились в поле зрения правоохранителей.
По данным следствия, на нефтеперерабатывающем заводе производилась недоброкачественная продукция. Изготовление топлива осуществлялось путем смешивания углеводородного сырья, а именно низкооктанового бензина, спиртосодержащих веществ и октаноповышающих примесей - так называемых «присадок».
Потом недоброкачественное топливо реализовывали через сеть автозаправочных станций на территории Харьковской области.
Под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках досудебного расследования по факту незаконного изготовления горючего, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 204 УК Украины), деятельность мининафтопереробного завода в Мерефе прекращена.
14 июня на мощностях предприятия прошли санкционированные обыски. Из незаконного оборота изъято около 560 тонн горюче-смазочных материалов, оборудования для его изготовления и реализации.
Следственные действия продолжаются, назначена соответствующая химическая экспертиза, после получения результатов которой будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.
Напомним, осенью 2019 года Служба безопасности Украины блокировала деятельность подпольных производителей бензина и дизтоплива, которые нанесли ущерб государству более чем 5 000 000 евро.
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