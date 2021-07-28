28.07.2021 15:19

Женские прокладки – 100% защита и ваша уверенность в себе

Женские прокладки созданы для ощущения комфорта во время критических дней. С помощью специальных гигиенических средств даже во время менструального периода можно вести обычный ритм жизни, носить любимую одежду.

Современные разработки в сфере женской гигиены позволили создать гигиеническую продукцию, разработанную с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины. Ежедневные прокладки станут надежным помощником и помогут подготовиться к неожиданным ситуациям, особенно если вы отправляетесь в поездку или занимаетесь спортом.

Сегодня популярные компании выпускают гигиенические средства защиты в ярких и интересных упаковках, решая проблему не только с обеспечением комфорта, но и поднимают настроение представительницам прекрасного пола во время критических дней. Выбирайте выгодный шопинг и успейте приобрести прокладки на Watsons.ua по привлекательным скидкам. Хотите больше выгоды – выбирайте гигиенические средства в больших экономичных упаковках, что позволят не волноваться, если прокладки закончатся в неподходящий момент.

Ассортимент прокладок и основные отличительные свойства гигиенических средств

Все прокладки имеют общую структуру и выполняются из трех слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. В состав входят нетканый материал, целлюлоза, хлопок, смесь полиэфирных волокон, которые не влияют на женскую микрофлору и подходят для чувствительной кожи интимной зоны. Выбирайте небольшие прокладки с хлопковой поверхностью при слабых выделениях, что наблюдается по завершению менструального цикла. Большие средства отлично подходят для ночного времени и обеспечивают максимум защиты даже во время повышенной активности тела.

Чем лучше сидит прокладка, тем надежнее средство защищает от протекания. Производители создают женскую гигиеническую продукцию с дополнительными крылышками и слоем из клея, что надежно крепится к любому виду нижнего белья, надежно фиксируется и повторяет изгибы тела. Поклонники различных ароматов выбирают парфюмированные гигиенические средства, что отлично блокируют неприятный запах и обеспечивают чувство свежести на протяжении длительного периода времени.

Женские прокладки представлены следующими категориями товаров:

гигиенические и ежедневные средства;

дневные и ночные средства защиты;

прокладки по интенсивности впитывания;

с хлопком или поверхностью сеточка;

ароматические прокладки или без запаха.

Как правильно выбирать гигиенические прокладки с хорошей защитой

Каждая женщина уникальна, а значит и к выбору гигиенических средств следует подойти внимательно. Женские прокладки должны максимально защищать от протекания так, как нужно вашему телу. Сегодня ведущие производители создают большой спектр средств личной гигиены различного размера, степени интенсивности впитывания, с добавлением косметического аромата или вообще без запаха. Носить правильные прокладки по размеру к вашему телу, не только комфортно, но и полезно для здоровья.

Каждая прокладка выпускается в отдельном конвертике, что обеспечивает гигиеническую чистоту и удобство хранения. Использовать гигиенические прокладки очень просто, даже находясь вне дома, в поездке или в путешествиях. Следует только распечатать конверт, приклеить средство липким слоем к нижнему белью, дополнительно по бокам зафиксировать крылышки. Не стоит забывать, что менять гигиенические прокладки стоить точно по рекомендации производителя, указанной на упаковке.