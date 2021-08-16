12-летний подросток пропал в Харькове (фото)

Вечером 12 августа 12-летний Артур Сельвян вышел из дома и до сих пор не вернулся.
В Харькове пропал без вести 12-летний Артур Сельвян, сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена».
15 августа в 17.40 Артур вышел из дома по улице Пятисотницкая (р-н Меховка, Птичий рынок) в Харькове и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 133 см, крепкого телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет в черные шорты, серую с белым футболку, черные шлепки с красно-белой вставкой.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Артура Сельвяна или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
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