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16.08.2021  09:58   Рита Парфенова

12-летний подросток пропал в Харькове (фото)

Вечером 12 августа 12-летний Артур Сельвян вышел из дома и до сих пор не вернулся.


Фото из открытых источников

В Харькове пропал без вести 12-летний Артур Сельвян, сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена».

15 августа в 17.40 Артур вышел из дома по улице Пятисотницкая (р-н Меховка, Птичий рынок) в Харькове и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 133 см, крепкого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет в черные шорты, серую с белым футболку, черные шлепки с красно-белой вставкой.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Артура Сельвяна или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

12-летний Артур Сельвян пропал без вести в Харькове.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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