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20.10.2021  12:00   Евгений Клочко

Нет горячей воды и отопления в Харькове: куда обращаться горожанам

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.

Нет горячей воды и отопления в Харькове: куда обращаться
 
КП «Харьковские тепловые сети» предоставляет список телефонных номеров, куда можно позвонить и получить ответ на интересующий вопрос.
 
Круглосуточный, многоканальный Колл-центр принимает обращения харьковчан по вопросам подачи отопления и горячей воды
телефон: 341 - 41 - 40.
 
По вопросам начислений и теплосбытовой работе, обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефонам:
 
  • Индустриальный район 703-32-55, 050-401-43-64;
  • Слободской район 050-401-38-32, 050-401-38-47;
  • Немышлянский район 728-41-40, 050-302-64-73;
  • Шевченковский район 349-48-75, 050-364-58-50;
  • Киевский район 050-364-61-93;
  • Московский район 341-72-25, 341-72-34, 050-364-60-78;
  • Новобаварский район 050-401-46-25;
  • Холодногорский район 050-401-38-80;
  • Основянский район 341-72-27.

Напомним, в КП "ХТС" сообщили, что запуск отопления в Харькове проходит без серьезных технических проблем.

Источник:   КП "ХТС"
 Тэги:  отопление, горячая вода, хтс, харьков
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Комментариев: 1

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Татьяна // 2021-10-20 12:43:30 // Ответить
Немышлянский район 728-41-40, 050-302-64-73 телефоны не работают

 

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