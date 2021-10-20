20.10.2021 12:00 Евгений Клочко

Нет горячей воды и отопления в Харькове: куда обращаться горожанам

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.

КП «Харьковские тепловые сети» предоставляет список телефонных номеров, куда можно позвонить и получить ответ на интересующий вопрос.

Круглосуточный, многоканальный Колл-центр принимает обращения харьковчан по вопросам подачи отопления и горячей воды

телефон: 341 - 41 - 40.

По вопросам начислений и теплосбытовой работе, обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефонам:

Индустриальный район 703-32-55, 050-401-43-64;

703-32-55, 050-401-43-64; Слободской район 050-401-38-32, 050-401-38-47;

050-401-38-32, 050-401-38-47; Немышлянский район 728-41-40, 050-302-64-73;

728-41-40, 050-302-64-73; Шевченковский район 349-48-75, 050-364-58-50;

349-48-75, 050-364-58-50; Киевский район 050-364-61-93;

050-364-61-93; Московский район 341-72-25, 341-72-34, 050-364-60-78;

341-72-25, 341-72-34, 050-364-60-78; Новобаварский район 050-401-46-25;

050-401-46-25; Холодногорский район 050-401-38-80;

050-401-38-80; Основянский район 341-72-27.

Напомним, в КП "ХТС" сообщили, что запуск отопления в Харькове проходит без серьезных технических проблем.