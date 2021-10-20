Нет горячей воды и отопления в Харькове: куда обращаться горожанам

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.
Напомним, в КП "ХТС" сообщили, что запуск отопления в Харькове проходит без серьезных технических проблем.
Комментариев: 1
Татьяна
// 2021-10-20 12:43:30
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Немышлянский район 728-41-40, 050-302-64-73 телефоны не работают
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