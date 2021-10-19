19.10.2021 19:45 Дмитрий Колоней

Запуск отопления в Харькове проходит без серьезных технических проблем, — ХТС

В ходе старта отопительного сезона серьезные технические дефекты, которые нужно устранять длительное время, в теплосетях Харькова не обнаружены.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , об этом заявил на пресс-конференции технический директор КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Кауркин, отвечая на вопросы журналистов.

«Таких дефектов нет. Само понятие дефекта, который нужно устранять долго, у нас в организации не используется. Есть временные регламенты, в которые мы должны уложиться — от возможного отключения до возобновления отопления», — заявил технический директор ХТС.

Из 278 дефектов, обнаруженных за первые четыре дня отопления, 270 были оперативно устранены — в основном, речь шла об утечках во внутридомовых системах.

Напомним, по состоянию на начало этой недели, отопление подается уже в большинство жилых домов Харькова — 3578 домов, что составляет 57% жилого фонда. В ХТС заявили, что планируют подключить все дома к отоплению ранее установленного срока 28 октября.

5 октября на встрече с руководителем Харькова Игорем Тереховым представитель Мирового банка Санду Гидирим подтвердил, что Банк продолжит сотрудничество с городом по масштабному обновлению тепловых сетей и все сопутствующей инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове активно работают с программами энергосбережения . В течение 2021 года активно выполнялись беспрецедентные по своему масштабу объемы работ по замене магистральных сетей, модернизации котельных и повышению энергоэффективности систем теплоснабжения.