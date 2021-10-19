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19.10.2021  19:26   Дмитрий Колоней

В Харькове произошло ДТП с двумя внедорожниками (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на ХТЗ  в районе завода "Южкабель".
 
 
Здесь столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и Hyundai. Японский вездеход крепко догнал "корейца". Не обошлось без пострадавших. Подробностей о причинах аварии пока нет.
 

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 октября в Харькове и области произошло два ДТП со смертельным исходом. На перекрестке улицы Мира и проспекта Алешина в Харькове дорогу не поделили микроавтобус Renault Mascott 110 и кроссовер Honda CR-V. После столкновения микроавтобус перевернулся на бок со стороны водительского сидения.
 
Водитель, мужчина 1994 года рождения, попал под свой автомобиль и скончался на месте происшествия. Второй водитель погиб в ДТП на автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы». 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший из Харькова в сторону Ахтырки, не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.
 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, хюндай, мицубиси
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