В Харькове произошло ДТП с двумя внедорожниками (фото, видео)

Здесь столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и Hyundai. Японский вездеход крепко догнал "корейца". Не обошлось без пострадавших. Подробностей о причинах аварии пока нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что 17 октября в Харькове и области произошло два ДТП со смертельным исходом. На перекрестке улицы Мира и проспекта Алешина в Харькове дорогу не поделили микроавтобус Renault Mascott 110 и кроссовер Honda CR-V. После столкновения микроавтобус перевернулся на бок со стороны водительского сидения.
Водитель, мужчина 1994 года рождения, попал под свой автомобиль и скончался на месте происшествия. Второй водитель погиб в ДТП на автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы». 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший из Харькова в сторону Ахтырки, не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.