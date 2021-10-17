17.10.2021 14:52 Евгений Клочко

Виновница смертельного ДТП на Сумской продолжает слать по 30-40 гривен семьям погибших

18 октября, исполнится 4 года со дня трагического ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, в котором погибли пять человек, один скончался в больнице.

Фото mediaport

Несмотря на приговор суда, родственники некоторых погибших заявили, что справедливости в полной объеме добиться так и не получилось. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СЕГОДНЯ

Светлана Виниченко, у которой в дорожно-транспортном происшествии на Сумской погиб единственный сын, Александр, рассказала, что ощущает издевки со стороны Зайцевой.

"Мне периодически поступают от Зайцевой выплаты – по 30, по 40 гривен. Не регулярно, каждые два-три месяца. Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо. Кроме того, с 30 гривен положено заплатить еще и налог, 7 гривен", – возмущается Светлана Виниченко.

В свою очередь адвокат потерпевших, Лариса Матвеева, отметила, что, выплачивая такие суммы, Зайцева вряд ли раскаивается.

"Никакого раскаяния и близко нет", - считает адвокат.

Фото: Обозреватель

Светлана добавила, что самым главным для нее остается память о сыне. По ее словам, в эти дни многие знакомые и друзья Саши приезжают почтить память парня на могилу в Сумы, где он похоронен.

18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и снес пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов.

Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами.

Кстати, ранее в Сети опубликовали фото, как осужденная Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.

Фото Обозреватель

Начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк подтвердила изданию журналистам достоверность этих фото. "Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро", – сказала Мицюк. По ее словам, эта категория осужденных не имеют права свободно передвигаться по территории учреждения. "Они постоянно находятся только в секторе, у них свой маленький прогулочный дворик. Не могут иметь при себе мобильные, а телефонные переговоры разрешены только в дежурной части, под надзором администрации", – сказала начальник исправительного центра. Стоит также напомнить, что в апелляции адвокатом Елены Зайцевой была Юлия Плетнева, которая является дочерью бывшего судьи Харьковского апелляционного суда Владимира Плетнева. На данный момент Плетнев является кандидатом в мэры Харькова от Партии Шария.