17.10.2021 13:53 Валерия Кононова

Официальный трейлер фильма "Бэтмен" появился в интернете

Трейлер одной из наиболее ожидаемых премьер – фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном – появился в интернете 16 октября. Его представили на DC Fandome, а также он доступен на канале Warner Bros.

Как сообщает РЕДПОСТ , события фильма, как и обычно, будут происходить в Готэме. На сей раз известный всем супергерой столкнется с серийным убийцей, прозвище которому «Загадочник».

Благодаря прозвищу даже нефанатам истории легко догадаться о характере персонажа, конечно же, его манера заключается в том, что каждое убийство похоже на очередную головоломку, да и в целом у персонажа есть привычка оставлять на месте преступления конверт или чемодан с загадкой.

В фильме будут показаны ранние годы борьбы с преступности Брюса, чью роль сыграет Роберт Паттинсон. Премьера фильма планируется на 4 марта 2022 года. А пока фанаты могут насладиться атмосферой трейлера.

Напомним, в Харькове объявили победителей юбилейного кинофестиваля "Kharkiv MeetDocs", который проходил с 26 сентября по 2 октября.