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17.10.2021  13:53   Валерия Кононова

Официальный трейлер фильма "Бэтмен" появился в интернете

Трейлер одной из наиболее ожидаемых премьер – фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном – появился в интернете 16 октября. Его представили на DC Fandome, а также он доступен на канале Warner Bros.

Официальный трейлер фильма "Бэтмен"
 
Как сообщает РЕДПОСТ, события фильма, как и обычно, будут происходить в Готэме. На сей раз известный всем супергерой столкнется с серийным убийцей, прозвище которому «Загадочник».
 
Благодаря прозвищу даже нефанатам истории легко догадаться о характере персонажа, конечно же, его манера заключается в том, что каждое убийство похоже на очередную головоломку, да и в целом у персонажа есть привычка оставлять на месте преступления конверт или чемодан с загадкой. 
 
В фильме будут показаны ранние годы борьбы с преступности Брюса, чью роль сыграет Роберт Паттинсон. Премьера фильма планируется на 4 марта 2022 года. А пока фанаты могут насладиться атмосферой трейлера. 
 

Напомним, в Харькове объявили победителей юбилейного кинофестиваля "Kharkiv MeetDocs", который проходил с 26 сентября по 2 октября.
 
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