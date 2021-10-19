Танк харьковского производства «Оплот» куплен США (фото, видео)
Боевая машина, изготовленная на Заводе имени Малышева, доставлена заказчику.
Сайт ГК «Укроборонпром»
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГК «Укроборонпром», государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в его состав, отгрузила заказчику танк БМ «Оплот» - средний танк украинского производства. Боевую машину изготавливают на Заводе им. В.А. Малышева.
Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.
Выполнение широкого круга боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условий в диапазоне температуры окружающей среды от -40 ° с до + 55 ° с, при относительной влажности воздуха до 98% при температуре + 25 ° с, высоте до 3000 м над уровнем моря и запыленности воздуха , что случается во время эксплуатации.
Генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря отметил, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.
Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.
Напомним, ранее мы писали о тром, что в Харькове умер создатель танка Т-64 Ефим Левицкий. Конструктор внес ощутимый вклад во внедрение в производство Т-64 и других модификаций бронетехники, за что был отмечен званием заслуженного деятеля науки и техники Украины, Государственной премией Украины в области науки и техники и орденами «За заслуги» III, II и I степени.