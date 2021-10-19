19.10.2021 20:23 Дмитрий Колоней

Танк харьковского производства «Оплот» куплен США (фото, видео)

Боевая машина, изготовленная на Заводе имени Малышева, доставлена заказчику.



Сайт ГК «Укроборонпром»

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ГК «Укроборонпром», государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в его состав, отгрузила заказчику танк БМ «Оплот» - средний танк украинского производства. Боевую машину изготавливают на Заводе им. В.А. Малышева.

Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.

Выполнение широкого круга боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условий в диапазоне температуры окружающей среды от -40 ° с до + 55 ° с, при относительной влажности воздуха до 98% при температуре + 25 ° с, высоте до 3000 м над уровнем моря и запыленности воздуха , что случается во время эксплуатации.

Генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря отметил, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.

Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.

Напомним, ранее мы писали о тром, что в Харькове умер создатель танка Т-64 Ефим Левицкий. Конструктор внес ощутимый вклад во внедрение в производство Т-64 и других модификаций бронетехники, за что был отмечен званием заслуженного деятеля науки и техники Украины, Государственной премией Украины в области науки и техники и орденами «За заслуги» III, II и I степени.