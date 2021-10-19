    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Афера на газе: чиновники под Харьковом обманом наживались на людях
19.10.2021  20:58   Дмитрий Колоней

Афера на газе: чиновники под Харьковом обманом наживались на людях

СБУ разоблачила мошенников, накануне отопительного сезона отключивших от газа целое село и вымогавших деньги.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, согласно имеющейся информации, чиновники этой частной компании требовали у потребителей дополнительную оплату. Таким образом, они подстрекали людей к массовым протестам, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.
 
Сразу после отключения жителей села, они потребовали подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую услугу. Таким образом, выплата на каждую семью должна была бы увеличиться на 1200-1800 грн в год.
 
 
Представители АО «Харьковгаз» отказались подавать газ в населенный пункт без подписания каждым жителем села этого договора и заявили, что их компания не имеет никакого отношения к повышению цен на газ, а виноваты президент и руководство государства. 
 
Им грозит лишенияе свободы до 10 лет.
 
Справка: Акционерное общество «Харьковгаз» на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что идет переоснащение и обновление программного обеспечения спецслужб Украины. Служба безопасности Украины объявила о закупке программного обеспечения на следующий год на десятки миллионов гривен.
 

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  отопительный сезон, мошенничество, харьков, вымогательство, афера, харьковгазз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.10 ЖКХ Запуск отопления в Харькове проходит без серьезных технических проблем, — ХТС 18.10 ЖКХ Отопительный сезон в Харькове в цифрах 07.10 ЖКХ Тепло в больницы и детсады Харькова дают раньше начала отопительного сезона
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 