19.10.2021 20:58 Дмитрий Колоней

Афера на газе: чиновники под Харьковом обманом наживались на людях

СБУ разоблачила мошенников, накануне отопительного сезона отключивших от газа целое село и вымогавших деньги.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, согласно имеющейся информации, чиновники этой частной компании требовали у потребителей дополнительную оплату. Таким образом, они подстрекали людей к массовым протестам, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Сразу после отключения жителей села, они потребовали подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую услугу. Таким образом, выплата на каждую семью должна была бы увеличиться на 1200-1800 грн в год.

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Представители АО «Харьковгаз» отказались подавать газ в населенный пункт без подписания каждым жителем села этого договора и заявили, что их компания не имеет никакого отношения к повышению цен на газ, а виноваты президент и руководство государства.

Им грозит лишенияе свободы до 10 лет.

Справка: Акционерное общество «Харьковгаз» на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги. Напомним, ранее мы писали о том, что идет переоснащение и обновление программного обеспечения спецслужб Украины. Служба безопасности Украины объявила о закупке программного обеспечения на следующий год на десятки миллионов гривен.