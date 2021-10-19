19.10.2021 20:58 Дмитрий Колоней
Афера на газе: чиновники под Харьковом обманом наживались на людях
СБУ разоблачила мошенников, накануне отопительного сезона отключивших от газа целое село и вымогавших деньги.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на СБУ, согласно имеющейся информации, чиновники этой частной компании требовали у потребителей дополнительную оплату. Таким образом, они подстрекали людей к массовым протестам, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.
Сразу после отключения жителей села, они потребовали подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую услугу. Таким образом, выплата на каждую семью должна была бы увеличиться на 1200-1800 грн в год.
Представители АО «Харьковгаз» отказались подавать газ в населенный пункт без подписания каждым жителем села этого договора и заявили, что их компания не имеет никакого отношения к повышению цен на газ, а виноваты президент и руководство государства.
Им грозит лишенияе свободы до 10 лет.
Справка: Акционерное общество «Харьковгаз» на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.
Напомним, ранее мы писали о том, что идет переоснащение
и обновление программного обеспечения спецслужб Украины. Служба безопасности Украины объявила о закупке программного обеспечения на следующий год на десятки миллионов гривен.
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