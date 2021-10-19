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19.10.2021  16:18   Рита Парфенова

Температура снижается: прогноз погоды в Харькове на среду, 20 октября

Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без осадков.

харьков в октябре

Погоду в среду будет определять поле повышенного давления. Температура воздуха немного снизится, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +8°C). Ветер юго--западный, 4 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода радует стабильностью. Отсутствие магнитных бурь подарит метеозависимым людям хорошее настроение и самочувствие.

Народные приметы. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима «встанет на ноги». Кстати, снег, выпавший до того как деревья сбросили листву, скоро растает.

Если сегодня стоит хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.

Мутная и бледная Луна на вечернем небе – к скорому снег и морозам.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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