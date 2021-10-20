20.10.2021 07:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 20 октября

Эмоционально яркий день – нужно быть готовым к неожиданностям и вовремя гасить конфликты. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.





Овен (21 марта – 20 апреля)

День непредсказуемый, ситуация может меняться каждый час. Строить далеко идущие планы сегодня просто не имеет смысла.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Попав в плен осенней хандры, вы будете медлительны и сонны. Это значит, что вашему организму требуется передышка, и противиться этому не стоит.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если уверены в успехе, можете рискнуть. И учтите: удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять.

Рак (22 июня – 23 июля)

Сегодня перед вами открыты все двери, стоит приложить немного усилий, и сумеете добиться успеха практически в любой области.

Лев (24 июля – 23 августа)

День удачен для шопинга и любых действий, в которых присутствует авантюрная жилка. Но и о здравом смысле забывать не стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Пришло время впустить что-то новое в свою жизнь. Стремитесь к переменам – и они изменят окружающий мир к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Счастливый случай поможет способны осуществить какие-то планы. А момент, когда нужно действовать, подскажет ваша интуиция.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Возможно, придется попробовать свои сиды в непривычном деле. Импровизируйте – это внесет разнообразие в вашу жизнь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Есть смысл посвятить рабочее время решению карьерных вопросов. Держите руку на пульсе – может представиться шанс показать окружающим, на что вы способны.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Иногда для победы стоит отступить – и сегодня как раз такой день. Пойдя на уступки сейчас, вы получите ощутимые дивиденды в будущем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Придется одновременно решать взаимоисключающие вопросы. Подсказки ждать не стоит – вам придется самому разбираться на ходу, что надо делать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Даже самое заманчивое предложение не спешите принимать сразу. Сегодня как никогда справедлива пословица «Не все то золото, что блестит».