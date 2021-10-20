Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 20 октября

Эмоционально яркий день – нужно быть готовым к неожиданностям и вовремя гасить конфликты. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.
День непредсказуемый, ситуация может меняться каждый час. Строить далеко идущие планы сегодня просто не имеет смысла.
Попав в плен осенней хандры, вы будете медлительны и сонны. Это значит, что вашему организму требуется передышка, и противиться этому не стоит.
Если уверены в успехе, можете рискнуть. И учтите: удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять.
Сегодня перед вами открыты все двери, стоит приложить немного усилий, и сумеете добиться успеха практически в любой области.
День удачен для шопинга и любых действий, в которых присутствует авантюрная жилка. Но и о здравом смысле забывать не стоит.
Пришло время впустить что-то новое в свою жизнь. Стремитесь к переменам – и они изменят окружающий мир к лучшему.
Счастливый случай поможет способны осуществить какие-то планы. А момент, когда нужно действовать, подскажет ваша интуиция.
Возможно, придется попробовать свои сиды в непривычном деле. Импровизируйте – это внесет разнообразие в вашу жизнь.
Есть смысл посвятить рабочее время решению карьерных вопросов. Держите руку на пульсе – может представиться шанс показать окружающим, на что вы способны.
Иногда для победы стоит отступить – и сегодня как раз такой день. Пойдя на уступки сейчас, вы получите ощутимые дивиденды в будущем.
Придется одновременно решать взаимоисключающие вопросы. Подсказки ждать не стоит – вам придется самому разбираться на ходу, что надо делать.
Даже самое заманчивое предложение не спешите принимать сразу. Сегодня как никогда справедлива пословица «Не все то золото, что блестит».
День осуществления желаний. Правда, для этого придется приложить усилия, но звезды обещают, что все будет даваться легче обычного.
Завтра в Харькове сильный ветер и потепление. Облачная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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