20.10.2021 08:00 Рита Парфенова

20 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы отмечаеся ежегодно 20 октября. Как и во всем мире, заболеваемость раком молочной железы в Украине растет. Рак грудной железы занимает одно из первых мест в структуре онкопатологии женщин. Каждые 30 минут в стране обнаруживается новый случай рака молочной железы.



И если болезнь вявяляется в нулевой, первой или максимум второй стадии (всего их пять), то после правильно проведенного лечения продолжительность жизни женщины составляет свыше 25 лет. К сожалению, именно позднее выявление этого заболевания является одной из главных причин того, что в Украине рост заболеваемости сопровождается высоким уровнем смертности. Рак молочной железы диагностируется в запущенных стадиях у четверти украинских пациенток, и половина из них умирает уже на протяжении первого года после выявления.



К слову, до конца октября 2021 года в поликлиническом отделении Харьковского онкоцентра можно пройти бесплатное обследование маммолога на рак груди.



* * *



Международный день авиадиспетчера установили 20 октября 1961 года, когда в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Этот праздник стал для диспетчеров всего мира возможностью лишний раз подчеркнуть значимость своей профессии, привлечь внимание общественности к своей работе, заявить о своих достижениях и сформулировать планы и цели на будущее.



* * *



Ежегодно 20 октября более чем в 70 странах отмечается День повара и кулинара. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. В этот день проводятся кулинарные мастер-классы конкурсы, акции, участие в которых принимают повара крупнейших ресторанов и кафе, представители туротрасли.

Также в этот день

В 1854 году родился Артюр Рембо, французский поэт, один из основоположников символизма («Пьяный корабль», «Сквозь ад», «Озарения»).



1868 – в Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.



1883 – в Харькове родился Яков Степовой (настоящая фамилия - Якименко) - украинский композитор, публицист. Является автором романсов на стихи Шевченко, Франко, Леси Украинки, Тычины, Рыльского и других.



1891 – родился Джеймс Чедвик, английский физик-экспериментатор, открывший нейтрон (1932 г.), лауреат Нобелевской премии 1935 года.



1894 – бактериологическая станция Харьковского Медицинского Общества начинает производство антидифтерийной сыворотки. «Затем, по мере развития учения о серотерапии и иммунитете при инфекционных болезнях, эта сторона деятельности непрерывно расширялась, и мало-помалу образовалось особое отделение бактериологической станции – Институт по изготовлению лечебных сывороток и вакцин…»



1924 – в Харькове открыта первая в Украине радиостанция.



1935 – в Харькове родился Еремей Парнов, писатель-фантаст, публицист, кинодраматург. Наибольшую известность Парнову принесла трилогия об инспекторе Люсине, в которую вошли романы «Ларец Марии Медичи» (1972), «Третий глаз Шивы» (1975), «Александрийская гемма» (1991, сокращенный вариант под названием «Мальтийский жезл» выходил в 1987-м).



1935 – родился Анатолий Васильев, советский музыкант, джазмен, аранжировщик, основатель ВИА «Поющие гитары».



1953 – В США вышла в свет антиутопия Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту».



1956 – родился Дэнни Бойл, британский режиссер («На игле», «Миллионер из трущоб», «127 часов», «Неглубокая могила», «28 дней спустя»).



1958 – родился Вигго Мортенсен, датско-американский актер («Властелина колец», «Идальго», «Зеленая книга»).



1959 – состоялся первый полет турбовинтового самолета для авиалиний малой протяженности «Ан-24».



1967 – на севере штата Калифорния (США) заснят на видеопленку гигантский снежный человек.



1968 – на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 м 24 см одержал американец Дик Фосберри, придумавший оригинальный способ преодоления планки – спиной к ней. Новый стиль быстро завоевал популярность во всем мире.



1970 – в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».



1973 – королева Великобритании Елизавета II открыла здание Сиднейской оперы, признанное одним из самых красивых зданий в мире. В этом здании висит самый большой в мире театральный занавес и установлен самый большой механический орган мира из 10 тысяч 500 труб.



1994 – пассажирский скоростной поезд осуществил первый рейс в тоннеле, проложенном под Ла-Маншем: Лондон-Париж-Лондон.



1998 – открыт информационный интернет-сервер «Кирилл и Мефодий».



2002 – вышел первый выпуск популярной британской передачи Top Gear.

Приметы дня

20 октября отмечается день памяти святого Сергия – двух преподобных Сергиев (Печерского и Нуромского) и двух мучеников (Сергия и Вакха). В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму начинает".



Женщины в это день надевали новый платок на голову – верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Любящему мужу советовали к этому дню прикупить для своей жены платок. А вот женихи не должны были покупать платки, так как девушки, еще не ходившие под венец, платки не носили.



А еще можно было обрести красоту и здоровье. «Прочитав заговор на кислое молоко и умывшись им в этот день, будешь весь год здоровым ходить», – говорили они.



В этот день старались не брать деньги в долг и самим ничего не одалживать. Считается, что через чужие вещи и деньги можно «заразиться» чужими проблемами и неудачами.

Именины отмечают

Иван, Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.