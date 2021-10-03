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03.10.2021  18:23   Дмитрий Колоней

Идет переоснащение и обновление программного обеспечения спецслужб Украины

Служба безопасности Украины объявила о закупке программного обеспечения на следующий год на десятки миллионов гривен.

СБУ объявила о закупке программного обеспечения на миллионы гривен
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на информацию о закупках программного обеспечения на сайте Прозорро, СБУ объявило о закупке программного обеспечения на 2022 год, на сумму 44 миллиона гривен.
 
В списке - 45 пунктов. Среди закупаемого - сканеры безопасности, антивирусы, программы, связанные с криминалистической экспертизой, борьбой с мошенничеством, изучением и анализом доменов, интернета, сайтов,  взломом и перебором паролей, взломом смартфонов, лицензионные версии  Windows.
 
Можно предположить, что в спецслужбах Украины идет серьезное переоснащение программного обеспечения.
 
Среди программ IXIA Threat Simulator Base Bundle, Cisco StealthWatch Virtual Edition, DarkOwl, i2 OpenUA Search, VirusTotal Intelligence, EdrawMax, PimEyes, SpiderFoot, Shodan, ESET Protect Essentia, Cellebrite Pathfinder Desktop
AccessData Forensic Toolkit, Netresec Network miner professional, Oxygen Forensic Detective, Ida Pro, DNSDB
DigitalShadows и многие другие.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила преступную схему по производству и сбыту алкоголя.
 

 

Источник:   Сайт Прозорро
 Тэги:  сбу, украина, харьков, закупки, программное обеспечение
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