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16.09.2021  17:45   Виталий Хиневич

Более 100 тонн алкоголя: СБУ разоблачило подпольный завод

СБУ разоблачила преступную схему по производству и сбыту алкоголя.

Контрафактный алкоголь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
 
Отмечается, что в Днепропетровской области выявили преступную схему производства спиртных напитков. Ежемесячный оборот незаконной продукции составлял более 100 тонн. 
 
Для изготовления продукции, преступники использовали суррогаты, контрафактный спирт. 
 
Данный алкоголь реализовывался в торговых точках на территории Киевской, Харьковской и Сумской области.
 
Установлено, что преступной схемой занимались четверо жителей  Запорожской области. 
 
На данный момент продолжаются следственно – оперативные мероприятия.
 
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей в Госбюджет.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  харьков
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