16.09.2021 17:45 Виталий Хиневич
Более 100 тонн алкоголя: СБУ разоблачило подпольный завод
СБУ разоблачила преступную схему по производству и сбыту алкоголя.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что в Днепропетровской области выявили преступную схему производства спиртных напитков. Ежемесячный оборот незаконной продукции составлял более 100 тонн.
Для изготовления продукции, преступники использовали суррогаты, контрафактный спирт.
Данный алкоголь реализовывался в торговых точках на территории Киевской, Харьковской и Сумской области.
Установлено, что преступной схемой занимались четверо жителей Запорожской области.
На данный момент продолжаются следственно – оперативные мероприятия.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила
и блокировала масштабную схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей в Госбюджет.
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