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16.09.2021  17:22   Дмитрий Колоней

Одними из первых “Карту харьковчанина” получили на КП "Детское питание”

Всего за два дня владельцами карты стали около 10 тысяч харьковчан.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, одними из первых “Карту харьковчанина” получили сотрудники КП “Городская молочная фабрика-кухня детского питания”. Это предприятие выпускает продукцию для самых маленьких харьковчан, заботясь о здоровье и качественном питании наших детей. 
 
Кроме того, выдача карточки началась на Харьковских тепловых сетях, водоканале, среди сотрудников метрополитена, Центра обращения с животными, а также на других коммунальных предприятиях. 
Коммунальная карта зеленого цвета, на ней изображена Зеркальная струя – один из первых символов города, расположенный в сквере Победы напротив театра оперы и балета.
 
Именно коммунальщики стали первыми владельцами карты. В ближайшее время Х-карты также начнут выдавать школьникам, для которых пластиковая карта в будущем будет служить не только проездным билетом на все виды общественного транспорта, но и пропуском в школу. 
 
По словам руководителя проекта “Карты харьковчанина” Павла Столбового, техническую интеграцию сервисов карточки со скидками в городских торговых сетях осуществят к концу сентября. Сейчас же владельцы карты могут ей воспользоваться для того, чтобы бесплатно попасть в обновленный Харьковский зоопарк. 
 
Всего же к самому большому социальному проекту города, инициированному Игорем Тереховым, присоединились более ста харьковских предприятий, которые готовы предоставлять скидки и специальные условия владельцам карточки. С полным перечнем партнеров и расположением их торговых точек можно ознакомится на сайте “Карты харьковчанина”. 
 
Напомним, с 14 сентября горожане уже начали получать «Карты харьковчанина». Первыми их обладателями станут сотрудники коммунальных предприятий города.
 
Тэги:  карта харьковчанина, молочная фабрика-кухня, харьков
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