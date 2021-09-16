16.09.2021 17:22 Дмитрий Колоней

Одними из первых “Карту харьковчанина” получили на КП "Детское питание”

Всего за два дня владельцами карты стали около 10 тысяч харьковчан.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , одними из первых “Карту харьковчанина” получили сотрудники КП “Городская молочная фабрика-кухня детского питания”. Это предприятие выпускает продукцию для самых маленьких харьковчан, заботясь о здоровье и качественном питании наших детей.

Кроме того, выдача карточки началась на Харьковских тепловых сетях, водоканале, среди сотрудников метрополитена, Центра обращения с животными, а также на других коммунальных предприятиях.

Коммунальная карта зеленого цвета, на ней изображена Зеркальная струя – один из первых символов города, расположенный в сквере Победы напротив театра оперы и балета.

Именно коммунальщики стали первыми владельцами карты. В ближайшее время Х-карты также начнут выдавать школьникам, для которых пластиковая карта в будущем будет служить не только проездным билетом на все виды общественного транспорта, но и пропуском в школу.

По словам руководителя проекта “Карты харьковчанина” Павла Столбового, техническую интеграцию сервисов карточки со скидками в городских торговых сетях осуществят к концу сентября. Сейчас же владельцы карты могут ей воспользоваться для того, чтобы бесплатно попасть в обновленный Харьковский зоопарк.

Всего же к самому большому социальному проекту города, инициированному Игорем Тереховым, присоединились более ста харьковских предприятий, которые готовы предоставлять скидки и специальные условия владельцам карточки. С полным перечнем партнеров и расположением их торговых точек можно ознакомится на сайте “Карты харьковчанина”.

Напомним, с 14 сентября горожане уже начали получать «Карты харьковчанина». Первыми их обладателями станут сотрудники коммунальных предприятий города.