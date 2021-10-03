    
Главная Новости Харькова Спорт Впервые в Харькове прошел турнир по уличному футболу
03.10.2021  16:58   

Впервые в Харькове прошел турнир по уличному футболу

Состязания проходили при поддержке Харьковского городского совета.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, завершилась футбольная "Битва районов", в которой приняли участие 94 команды со всех районов города. Уличный футбол - это игра для любителей. Команды формировались участниками от 14 до 70 лет. 
 
Турнир провели в два этапа: сначала прошел районный - в каждом районе выбрали лучшие команды, которые будут защищать честь своего района на городском уровне. Затем городской этап состоялся на футбольном поле стадиона "Металлист". Здесь и сыграли между собой 94 команды, чтобы определить сильнейшую.
 
Чемпионом города - победителем городского турнира уличного футбола - стала команда Московского района  "Халтуринские". Кубок, диплом и медали призёры получили из рук исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова. 
 
"Этот турнир показательный. То, что сыграло столько команд, говорит о том, что спорт, и футбол в частности, популярен среди харьковчан. В футбол играют все - от малышей до людей пожилого возраста. И не всем же становиться профессиональными футболистами - многие харьковчане любят футбол, сделали его стилем своей жизни и своим хобби. И сегодня игроки показали высокий уровень. Проигравших нет - все победители!!! И я думаю, этот турнир станет традиционным!", - Игорь Терехов.
 
Все команды были отмечны дипломами, медалями, памятными призами харьковского городского совета и подарками от спонсоров. Плюс ко всему игроки и зрители зарядились позитивныии эмоциями и хорошим настроением - настолько захватыващим был турнир.

Фотогалерея

Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков Впервые в Харькове прошел масштабный турнир по уличному футболу “Битва районов”. Спорт Харьков
Тэги:  битва районов, игорь терехов, харьков, футбол, металлист
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 