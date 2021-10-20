Большинство госпитализированных не прошли курс вакцинации от COVID-19

20.10.2021 11:30 Виталий Хиневич

Под наблюдением врачей находятся те граждане, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что за период с 11 октября по 17 октября текущего года было госпитализировано 27 488 граждан с диагнозом коронавирусная инфекция. 25 893 из которых не прошли вакцинацию хотя бы одной дозой.

Таким образом, 94,2% находятся в медицинских учреждениях без единой дозы препарата.

Помимо этого сообщается, что для получения иммунитета от COVID-19 необходимо получить две дозы медикамента.

Интервал между курсами вакцинации разный. Например, для вакцины:

CoronaVac/Sinovac — 14-28 дней,

Comirnaty/Pfizer — 21 день,

Moderna — 28 дней и AstraZeneca — 4-12 недель.

По состоянию на 18 октября прививку получили более 8 миллионов украинцев, две дозы получили свыше 6 миллионов граждан.

Напомним, в Харькове работают 34 пункта вакцинации в городских поликлиниках, а также в территориальных центрах Немышлянского и Индустриального районов (с 9:00 до 15:00) и в амбулатории на ул. Доватора в Новобаварском районе (пункт работает в режиме учреждения).

Кроме того, каждое воскресенье, с 10:00 до 18:00, центры массовой вакцинации против COVID-19 функционируют на территории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван» и др.