20.10.2021 11:30 Виталий Хиневич
Большинство госпитализированных не прошли курс вакцинации от COVID-19
Под наблюдением врачей находятся те граждане, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Отмечается, что за период с 11 октября по 17 октября текущего года было госпитализировано 27 488 граждан с диагнозом коронавирусная инфекция. 25 893 из которых не прошли вакцинацию хотя бы одной дозой.
Таким образом, 94,2% находятся в медицинских учреждениях без единой дозы препарата.
Помимо этого сообщается, что для получения иммунитета от COVID-19 необходимо получить две дозы медикамента.
Интервал между курсами вакцинации разный. Например, для вакцины:
CoronaVac/Sinovac — 14-28 дней,
Comirnaty/Pfizer — 21 день,
Moderna — 28 дней и AstraZeneca — 4-12 недель.
По состоянию на 18 октября прививку получили более 8 миллионов украинцев, две дозы получили свыше 6 миллионов граждан.
Стоит отметить что после перехода города Днепр в "красную" зону карантина, за два дня почти 20 000 днепрян вакцинировались
. Из них в понедельник - 9500 человек, а во вторник - 11 000.
Напомним, в Харькове работают 34 пункта вакцинации в городских поликлиниках, а также в территориальных центрах Немышлянского и Индустриального районов (с 9:00 до 15:00) и в амбулатории на ул. Доватора в Новобаварском районе (пункт работает в режиме учреждения).
Кроме того, каждое воскресенье, с 10:00 до 18:00, центры массовой вакцинации против COVID-19 функционируют на территории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван» и др.
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