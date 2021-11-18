18.11.2021 10:45 Рита Парфенова

В Харькове долги за газ продолжат расти

За месяц долг населения Харькова и области перед ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» вырос более чем на 200 миллионов гривен.

По состоянию на 1 ноября долг жителей Харькова и области за потребленный природный газ составил почти 2,5 млрд грн, месяц назад его размер был 2,26 млрд грн, сообщил РЕДПОСТ руководитель ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Павел Тындик.



По его словам, задолженность более 3 тысяч гривен имеют около 43 тысяч потребителей. Именно с такими клиентами предприятие начинает «общаться» через суды.



«На сегодняшний день наша компания планирует через суды взыскать 33 млн грн газовых долгов. В настоящее время в судах находится около 3 тысяч дел», – сообщил он.



Кроме того, должникам нужно учитывать тот факт, что принудительное взыскание задолженности несет дополнительные траты – судебный сбор, уплата исполнительного сбора, штрафные санкции суммы задолженности.



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Напомним, цена на газ до завершения отопительного сезона останется на прежнем уровне. «На сегодняшний день действует тариф «Твой газ Годовой», цена по которому составляет 7,99 и изменения цены газа для населения до конца отопительного сезона не будет», – сообщил Павел Тындик.



