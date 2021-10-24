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24.10.2021  12:35   Виталий Хиневич

К украинцам придут новые квитанции за услуги ЖКХ

Граждане станут получать уведомления о сумме долга за коммунальные услуги в новом формате.

Услуги ЖХК в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
 
Отмечается, что теперь документ будет содержать в себе информацию о потреблении и качестве услуг, а также об энергоэффективных программах. 
 
Данные нововведения предусмотрены законом, за который проголосовала Верховная Рада 21 октября. 
 
 
Расчетный лист будет информировать потребителя о качестве услуг по сравнению с минувшим расчетным периодом, а также о количестве затраченных энергоэффективных ресурсов на предоставленные услуги. 
 
По мнению парламентариев и Министерства, данная информация и принятый закон, позволит экономить денежные средства и сократит употребление энергетических ресурсов. 
 
Кроме этого предприятия должны будут проводить аудит энергоэффективности своей организации, либо внедрять систему менеджмента тепловых ресурсов. 
 
Напомним, у граждан Украины есть возможность оформить субсидию при наличии задолженностей за услуги ЖКХ.
 
Источник:   Министерство энергетики Украины
 Тэги:  жкх, квитанции, харьков
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