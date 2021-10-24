24.10.2021 12:35 Виталий Хиневич

К украинцам придут новые квитанции за услуги ЖКХ

Граждане станут получать уведомления о сумме долга за коммунальные услуги в новом формате.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что теперь документ будет содержать в себе информацию о потреблении и качестве услуг, а также об энергоэффективных программах.

Данные нововведения предусмотрены законом, за который проголосовала Верховная Рада 21 октября.

Чтайте также: Что ожидает харьковчан после отмены фиксированной цены на газ

Расчетный лист будет информировать потребителя о качестве услуг по сравнению с минувшим расчетным периодом, а также о количестве затраченных энергоэффективных ресурсов на предоставленные услуги.

По мнению парламентариев и Министерства, данная информация и принятый закон, позволит экономить денежные средства и сократит употребление энергетических ресурсов.

Кроме этого предприятия должны будут проводить аудит энергоэффективности своей организации, либо внедрять систему менеджмента тепловых ресурсов.

Напомним, у граждан Украины есть возможность оформить субсидию при наличии задолженностей за услуги ЖКХ.