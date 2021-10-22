22.10.2021 11:20 Виталий Хиневич

Как оформить субсидию при наличии задолженности за услуги ЖКХ

У граждан Украины есть возможность оформить субсидию при наличии задолженностей за услуги ЖКХ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Отмечается, что согласно действующему законодательству граждане, которые имеют просроченную задолженность более трех месяцев в размере 340 гривен, не имеют возможности оформить субсидию.

Однако, если оформить договор на реструктуризацию задолженности между потребителем и поставщиком услуг ЖКХ, такая возможность будет доступна.

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Важной деталью является то, что если оформить реструктуризацию долга на протяжении двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет предоставлена с начала сезона.

В Министерстве рекомендуют, в случаи допущения задолженностей оформлять договор о реструктуризации и обратиться в органы социальной защиты населения для назначения льгот если нет возможности самостоятельно оплатить предоставленные услуги ЖКХ.

Напомним, счета украинцев могут заблокировать за "коммунальные" долги . Соответствующий указ Министерства юстиции вступил в силу.