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22.10.2021  11:20   Виталий Хиневич

Как оформить субсидию при наличии задолженности за услуги ЖКХ

У граждан Украины есть возможность оформить субсидию при наличии задолженностей за услуги ЖКХ.

Субсидия в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
 
Отмечается, что согласно действующему законодательству граждане, которые имеют просроченную задолженность более трех месяцев в размере 340 гривен, не имеют возможности оформить субсидию. 
 
Однако, если оформить договор на реструктуризацию задолженности между потребителем и поставщиком услуг ЖКХ, такая возможность будет доступна. 
 
 
Важной деталью является то, что если оформить реструктуризацию долга на протяжении двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет предоставлена с начала сезона. 
 
В Министерстве рекомендуют, в случаи допущения задолженностей оформлять договор о реструктуризации и обратиться в органы социальной защиты населения для назначения льгот если нет возможности самостоятельно оплатить предоставленные услуги ЖКХ.
 
Напомним, счета украинцев могут заблокировать за "коммунальные" долги. Соответствующий указ Министерства юстиции вступил в силу.
 
Источник:   Министерство социальной политики Украины
 Тэги:  жкх, субсидия, харьков
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