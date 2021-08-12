12.08.2021 17:39

Какие долги накопили жители Харьковской области за услуги ЖКХ

Жители города и области накопили внушительный долг перед коммунальщиками.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление статистики в Харьковской области.

Отмечается, что в июне 2021 года населением было оплачено 1087,3 млн.грн задолженности за услуги ЖКХ. Однако, на конец июня задолженность за потребление тепловой энергии, в том числе горячей воды, составила 4136,4 млн.грн.

За услуги водоснабжения и водоотведения у жителей Харьковщины накопился долг в размере 754,4 млн.грн. Одновременно с этим счетчики электричества "накрутили" задолженность в 700,7 млн.грн.

За содержание многоквартирных домов жильцы остались должны 463,9 млн.грн. Минимальный долг жителей образовался лишь за вывоз бытовых отходов - 177,0 млн.грн.

Стоит отметить, что в июне был заключен 281 договор о реструктуризации долгов общей суммой 2870,6 тыс.грн.

Ранее РЕДПОСТ сообщал об автоматическом списании долгов за коммуналку с банковских карт.