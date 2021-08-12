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12.08.2021  17:13   

Помогите найти: под Харьковом вышел из дома и пропал мужчина (фото)

Под Харьковом ищут 42-летнего Александра Нижниковского.


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Как сообющает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом разыскивается Александ Нижниковский. 42-летний житель Люботина в 8 утра 9 августа 2021 года вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Рост мужчины 182 сантиметра, худощавый, темные с сединой волосы, серые глаза.

Был одет в коричневую в крапинку футболку-поло, брюки из плащевки цвета хаки, черные текстильные кроссовки на шнурках.

При себе имел пакет с личными вещами: голубая футболка-поло с надписью на спине "Италия", коричневые шерты с красной резинкой, шлепанц-кроксы, черная барсетка, документы, телефон Huawei золотого цвета.

Особые приметы: на указательном пальце правой руки отсуствует фаланга.        

 У кого имеется информация о пропавшем мужчине, просим обращаться по номеру  068-777-0-112 или 102.

 Напомним, ранее мы писали о том, что пропавший почти два месяца назад мужчина нашелся. 

 

Тэги:  пропал мужчина, найден, харьков, розыск, люботин
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