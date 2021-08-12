Помогите найти: под Харьковом вышел из дома и пропал мужчина (фото)

Под Харьковом ищут 42-летнего Александра Нижниковского.
Как сообющает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом разыскивается Александ Нижниковский. 42-летний житель Люботина в 8 утра 9 августа 2021 года вышел из дома и до сих пор не вернулся.
Рост мужчины 182 сантиметра, худощавый, темные с сединой волосы, серые глаза.
Был одет в коричневую в крапинку футболку-поло, брюки из плащевки цвета хаки, черные текстильные кроссовки на шнурках.
При себе имел пакет с личными вещами: голубая футболка-поло с надписью на спине "Италия", коричневые шерты с красной резинкой, шлепанц-кроксы, черная барсетка, документы, телефон Huawei золотого цвета.
Особые приметы: на указательном пальце правой руки отсуствует фаланга.
У кого имеется информация о пропавшем мужчине, просим обращаться по номеру 068-777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что пропавший почти два месяца назад мужчина нашелся.
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Звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.
Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.
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