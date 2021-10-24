24.10.2021 13:40 Виталий Хиневич
На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 24 октября около полуночи в городе Изюм Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации 18-летний водитель автомобиль марки ВАЗ-21011 допустил столкновение с пешеходом, который двигался в попутном направлении седана.
От полученных травм 70-летний мужчина-пешеход скончался на месте трагедии.
Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений.
На данный момент обстоятельства и причину ДТП устанавливает полиция.
Напомним, в Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб
человек.
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