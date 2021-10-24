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24.10.2021  13:40   Виталий Хиневич

На Харьковщине произошло смертельное ДТП

Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода.

ДТП на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что 24 октября около полуночи в городе Изюм Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. 
 
По предварительной информации 18-летний водитель автомобиль марки ВАЗ-21011 допустил столкновение с пешеходом, который двигался в попутном направлении седана. 
 
От полученных травм 70-летний мужчина-пешеход скончался на месте трагедии. 
 
 
Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений. 
 
На данный момент обстоятельства и причину ДТП устанавливает полиция. 
 
Напомним, в Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, дтп
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