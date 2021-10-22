22.10.2021 08:31 Рита Парфенова

Смертельное ДТП под Харьковом: кабину грузовика расплющило в лепешку (фото)

На днепровской трассе столкнулись два грузовика.



hk.npu.gov.ua

Авария произошла днем 21 октября на трассе Харьков - Красноград - Перещепино, сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции.



Грузовые автомобили Hyundai HD-65 и Renault Premium столкнулись около трех часов дня на автодороге в сторону Харькова. ДПТ случилось возле села Винники Нововодолажской ОТГ Харьковского района.



Грузовик Hyundai с сумскими номерами, приспособленный для перевозки металлопластиковых окон, врезался в припаркованный у обочины Renault с полуприцепом. Удар был такой силы, что кабину расплющило, и 25-летний водитель погиб на месте столкновения.

Тело погибшего водителя извлекали из раздавленной кабины бойцы ГСЧС с помощью специнструмента. для этого на место ДТП выезжало дежурное отделение Службы спасения на автоцистерне и на 2 отделения на аварийно-спасательных автомобилях.





Правоохранители провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Сведения о происшествии занесены в Единый учет заявлений и сообщений Красноградского районного отдела полиции.

Ранее мы писали о том, что 19 октября 2021 года около 06:00 на автодороге «Красноград - Перещепино - Днепр» произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter и грузовика КамАЗ, в результате которого на месте погибли три человека. Водитель микроавтобуса, подозреваемый в смертельной аварии, отправлен на 60 суток под арест с правом на внесение залога в размере 90 800 гривен.