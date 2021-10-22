22.10.2021 08:00 Рита Парфенова

22 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.

Идея Дня принадлежит Международной ассоциации заикающихся людей. Смысл его проведения – в акцентировании внимания общества на проблемы, с которыми сталкиваются люди с данной патологией, и проявить к ним больше понимания. По статистике, заиканием страдают около 2% детей и до 1,5% взрослых. У мужчин заикание встречается в 3-4 раза чаще, чем у женщин. Кстати, многим людям заикание не помешало реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди. А об избавлении короля Великобритании Георга VI от заикания с помощью логопеда Лайонела Лога даже сняли трагикомедию «Король говорит», которая получила «Оскара» в категории лучший фильм.

Также в этот день...

В 4004 году до нашей эры согласно заявлению, сделанному ирландским архиепископом Джеймсом Ашшером в 1650 году на основании изучения Ветхого Завета, состоялся Акт Творения (сотворения мира Богом).



1811 – родился Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер («Прелюды», «Фауст-симфония», «Венгерская рапсодия»).



1844 – родилась Сара Бернар, французская актриса.



1870 – родился Иван Бунин, русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года («Суходол», «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Темные аллеи»).



1883 – в Нью-Йорке открылась «Метрополитен-Опера». В первый вечер звучала опера Гуно «Фауст».



1926 – родился Спартак Мишулин, актер Театра Сатиры и кино («Белое солнце пустыни», «Хорошо сидим») и пан Директор из телевизионного «Кабачка 13 стульев». Визитной же карточкой Мишулина была роль Карлсона, которую он играл более 30 лет – как в театре, так и на экранах.



1929 – родился Лев Яшин, футболист, вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года, победитель Кубка Европы 1960 года, обладатель «Золотого мяча» лучшему футболисту Европы 1963 года, заслуженный мастер спорта. Признан лучшим голкипером мирового футбола XX века, с 1992 года лучшему вратарю мирового первенства вручается приз его имени.



1938 – родился Кристофер Ллойд, американский актер (Док Браун из «Назад в будущее»).



1943 – родилась Катрин Денев, французская актриса. Настоящая фамилия – Дорлеак. В кино дебютировала, не получив специального образования. Денев – талантливая самоучка.



1948 – родился Робертино Лоретти, итальянский певец.



1952 – родился Джефф Голдблюм, американский киноактер («Муха», «Парк Юрского периода», «День независимости»).



1962 – разразился Карибский кризис: президент США Джон Кеннеди выступил с обращением об установлении морской блокады Кубы в ответ на размещение на острове советских ракет среднего радиуса действия. Америка впервые почувствовала себя неуютно в атомный век, а мир оказался на грани новой войны.



1975 – советская космическая станция «Венера-9» совершила мягкую посадку на поверхность Венеры и передала на Землю первые снимки поверхности другой планеты Солнечной системы.



1987 – Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.



1995 – на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избрали Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Приметы дня

В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева - одного из 12 апостолов Иисуса Христа. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров.



В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.



На Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.



В этот день нужно избегать ссор.

Именины отмечают

Абрам, Андрон, Афанасий, Максим, Петр, Яков.