Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 22 октября

Будьте готовы к приятным сюрпризам. Сегодня может поступить заманчивое предложение, обещающее вылиться в перспективное и прибыльное дело.
Деньги сами идут к вам в руки, и ваша задача не упустить свою выгоду. День удачен для заключения сделок, переговоров с начальством о повышении зарплаты или устройства на более выгодную работу.
Неожиданно для себя можете стать душой компании. Окружающие сами тянутся к общению с вами, от вас требуется не обмануть их ожидания.
Успех в занятиях принесет творческий подход. Импровизируйте – сегодня вам по плечу неожиданное решение проблемы или сможете разглядеть выгоду там, где ее в упор не видят другие.
Совпадения случаются, и в вашей жизни их сегодня будет предостаточно. Контролируйте ситуацию, чтобы ничто не смогло выбить вас из колеи, мешая сосредоточиться на делах.
В вашей жизни может появиться покровитель. Сегодня вам будет легче обычного произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – в деловой атмосфере офиса, на корпоративной вечеринке или просто по телефону.
Больше общайтесь. Неважно, кто станет вашим собеседником – деловой партнер, коллега или случайный попутчик. Сложные переговоры, новое многообещающее знакомство – все это поможет вывести вашу жизнь на новый уровень.
Помните: неудачи закаляют характер. Впрочем, серьезных проблем день не принесет, а мелкие несостыковки заставят мобилизоваться и показать все, на что вы способны!
Ситуация может потребовать находиться в нескольких местах одновременно. Однако звезды советуют для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами.
Не отрывайтесь от коллектива. Командная работа сегодня может принести не только общую прибыль, но и личную выгоду.
Следуйте мудрому изречению «Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам». От вашей позиции зависит отношение окружающих, и за каждый поступок вам отплатят той же монетой.
Морально приготовьтесь к тому, что дома будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Чтобы окончательно не запутаться, звезды советуют не отвлекаться на посторонние мысли и чувства.
Держите руку на пульсе событий – сегодня ситуация будет стремительно меняться. Если же пустите события на самотек, «подарите» конкурентам свой счастливый шанс.
Идите на поводу своих желаний. Занятия, к которым лежит душа, принесут не только удовлетворение, но и материальную выгоду.
День в целом облачный, но без существенных осадков. Днем может пойти дождь, преимущественно по области.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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