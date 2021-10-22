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22.10.2021  07:00   Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 22 октября

Будьте готовы к приятным сюрпризам. Сегодня может поступить заманчивое предложение, обещающее вылиться в перспективное и прибыльное дело.

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 22 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)

Деньги сами идут к вам в руки, и ваша задача не упустить свою выгоду. День удачен для заключения сделок, переговоров с начальством о повышении зарплаты или устройства на более выгодную работу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Неожиданно для себя можете стать душой компании. Окружающие сами тянутся к общению с вами, от вас требуется не обмануть их ожидания.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Успех в занятиях принесет творческий подход. Импровизируйте – сегодня вам по плечу неожиданное решение проблемы или сможете разглядеть выгоду там, где ее в упор не видят другие.

Рак (22 июня – 23 июля)

Совпадения случаются, и в вашей жизни их сегодня будет предостаточно. Контролируйте ситуацию, чтобы ничто не смогло выбить вас из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

Лев (24 июля – 23 августа)

В вашей жизни может появиться покровитель. Сегодня вам будет легче обычного произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – в деловой атмосфере офиса, на корпоративной вечеринке или просто по телефону.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Больше общайтесь. Неважно, кто станет вашим собеседником – деловой партнер, коллега или случайный попутчик. Сложные переговоры, новое многообещающее знакомство – все это поможет вывести вашу жизнь на новый уровень.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Помните: неудачи закаляют характер. Впрочем, серьезных проблем день не принесет, а мелкие несостыковки заставят мобилизоваться и показать все, на что вы способны!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ситуация может потребовать находиться в нескольких местах одновременно. Однако звезды советуют для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Не отрывайтесь от коллектива. Командная работа сегодня может принести не только общую прибыль, но и личную выгоду.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Следуйте мудрому изречению «Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам». От вашей позиции зависит отношение окружающих, и за каждый поступок вам отплатят той же монетой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Морально приготовьтесь к тому, что дома будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Чтобы окончательно не запутаться, звезды советуют не отвлекаться на посторонние мысли и чувства.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Держите руку на пульсе событий – сегодня ситуация будет стремительно меняться. Если же пустите события на самотек, «подарите» конкурентам свой счастливый шанс.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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