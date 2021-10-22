22.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 22 октября

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков.

Сохранится ветренная погода. В целом, пятница подарит теплые ощущения – воздух прогреется до 18 градусов выше нуля. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 8 м/с, порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+18°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+11°C (ощущается как +15°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Благоприятный день в плане космической погоды. Небольшие геомагнитные возмущения, которые будут происходить в течение суток, не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. В этот день часто бывал снег, и это сулило о том, что год пройдет удачно. Если же вишня еще не уронила листочки, то снег не выпадет, а если и ляжет на землю, то растает.



Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.